Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:33, 24 октября 2025Экономика

В Госдуме научили россиян выбирать дачи

Чаплин: Дача для постоянного проживания должна быть из качественных материалов
Александра Качан (Редактор)

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

При выборе дачи для постоянного проживания важно в первую очередь обращать внимание не на внешнюю отделку дома, а на фундаментальные качества. Об этом заявил депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин в беседе с RT.

«Дом должен быть капитальным, построенным из качественных материалов, с надежным утеплением стен, кровли и фундамента. Хороший теплый контур — это основа комфорта и экономии на отоплении в зимний период», — пояснил парламентарий. Он добавил, что выбирать стоит здание из кирпича, газобетона или бруса. При этом важно, чтобы дом был возведен с соблюдением всех строительных норм.

Самым важным аспектом при выборе загородного жилья Чаплин назвал проверку инженерных систем. По его словам, электропроводка должна быть рассчитана на повышенные нагрузки, также критичны вопросы отопления и водоснабжения. Необходимо понять, можно ли подключиться к магистральному газу и насколько надежна система очистки воды. Также важно изучить инфраструктуру поселка: проверить доступность транспорта и важных социальных объектов. Кроме того, стоит тщательно изучить юридические аспекты сделки, включая регистрацию дома в установленном законом порядке.

Ранее Чаплин предупредил, что с 1 марта 2026 года на владельцев дачных участков в России возложат обязанность бороться с борщевиком.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Центробанк в четвертый раз подряд снизил ключевую ставку. Как это повлияет на российскую экономику?

    Фермеры пришли в ярость из-за плана Трампа

    В российском городе мошенники оставили семью без машины и квартиры

    Минюст обновил реестр иноагентов

    Турист пошел купаться в шторм и был унесен течением на глазах у жены и детей

    Телеведущий потерял дар речи из-за страшного ДТП в прямом эфире

    Набиуллина отказалась комментировать ситуацию вокруг задержания главы АСВ

    Набиуллина указала на опасность резкого снижения ключевой ставки

    Известные лекарства неожиданно назвали защитниками от болезни Альцгеймера

    Ситуацию на месте просадки грунта в Петербурге удалось стабилизировать

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости