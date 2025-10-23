Экономика
12:12, 23 октября 2025

Дачников обяжут бороться с борщевиком

Депутат Чаплин: С марта дачников обяжут бороться с борщевиком на участках
Виктория Клабукова

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

На владельцев дачных участков возложат обязанность бороться с борщевиком. О законопроекте агентству РИА Новости рассказал депутат Госдумы, председатель союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

Закон вступит в силу 1 марта следующего года. Согласно документу, дачники должны будут в обязательном порядке контролировать рост сорняка и не давать ему разрастаться. Помимо собственников дачных и садовых участков, такое обязательство ляжет на инфраструктурные компании, использующие земли под автомобильные и железные дороги, линии электропередачи и трубопроводы. По мнению парламентария, введение закона ликвидирует правовой пробел, позволявший борщевику свободно распространяться.

Ранее экологи рассказали российским дачникам, как бороться с борщевиком. Удалять сорняк надо еще до его цветения в защитном костюме и перчатках. Корни растения необходимо выкопать, просто скосить его недостаточно. Землю следует обработать средствами для уничтожения сорняков, причем неоднократно.

