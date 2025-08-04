Россиянам назвали способ защитить дачу от борщевика

Эколог Семенов: Удалять борщевик на даче нужно до его цветения

Удалять борщевик на даче нужно до цветения растения при помощи специальных средств и в защитном костюме. Способ защитить участок от опасного сорняка назвал эколог Михаил Семенов в беседе с News.ru.

По словам эксперта, нужно выкопать корни растения и обработать землю средствами для уничтожения сорняков. «Просто скосить или выкопать борщевик нельзя. Механическое удаление требует специальной защитной экипировки и неоднократной обработки участка», — подчеркнул Семенов.

Тем, у кого нет специального комбинезона, стоит надеть закрытую одежду и перчатки. После обработки территории стоит обязательно вымыть открытые участки кожи с мылом.

Ранее был подписан закон, обязывающий граждан бороться с борщевиком и другими опасными растениями на участках. Нововведение должно помочь предотвратить бесконтрольное распространение инвазивных видов растений, в том числе борщевика Сосновского. После вступления закона в силу владельцы земельных участков будут обязаны принимать меры по борьбе с опасными для жизни людей сорняками.