Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:17, 4 августа 2025Экономика

Россиянам назвали способ защитить дачу от борщевика

Эколог Семенов: Удалять борщевик на даче нужно до его цветения
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Globallookpress.com

Удалять борщевик на даче нужно до цветения растения при помощи специальных средств и в защитном костюме. Способ защитить участок от опасного сорняка назвал эколог Михаил Семенов в беседе с News.ru.

По словам эксперта, нужно выкопать корни растения и обработать землю средствами для уничтожения сорняков. «Просто скосить или выкопать борщевик нельзя. Механическое удаление требует специальной защитной экипировки и неоднократной обработки участка», — подчеркнул Семенов.

Тем, у кого нет специального комбинезона, стоит надеть закрытую одежду и перчатки. После обработки территории стоит обязательно вымыть открытые участки кожи с мылом.

Ранее был подписан закон, обязывающий граждан бороться с борщевиком и другими опасными растениями на участках. Нововведение должно помочь предотвратить бесконтрольное распространение инвазивных видов растений, в том числе борщевика Сосновского. После вступления закона в силу владельцы земельных участков будут обязаны принимать меры по борьбе с опасными для жизни людей сорняками.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Возле резиденции Путина задержали странно ведущего себя мужчину

    Ермак призвал ввести санкции против Росатома, Роскосмоса и Газпромбанка

    Раскрыта особенность ударивших по украинскому аэродрому «Кинжалов»

    Названы четыре полезные альтернативы соли

    В США назвали свою страну «государством-жуликом»

    Рекордная пробка образовалась на подъезде к Крымскому мосту

    Названа одна из главных проигравших в споре с Трампом европейских стран

    Пес спас хозяев от пумы ценой своей жизни

    Стало известно об ударе ВСУ по дому матери нового командующего Воздушными силами Украины

    Российские войска уничтожили подземный цех с иностранными инженерами в Харьковской области

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости