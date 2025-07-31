Путин подписал закон о борьбе с борщевиком

Путин подписал закон, обязывающий россиян бороться с борщевиком

Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий граждан бороться с борщевиком и другими опасными растениями на участках. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Нововведение должно помочь предотвратить бесконтрольное распространение инвазивных видов растений, в том числе борщевика Сосновского. После вступления закона в силу владельцы земельных участков будут обязаны принимать меры по борьбе с опасными для жизни людей сорняками.

Новые правила вступят в силу с 1 марта 2026 года. До этого власти должны будут доработать подзаконные акты, а владельцы земли — спланировать траты на борьбу с борщевиком и другими сорняками.

Ранее россиян предупредили о штрафах до 50 тысяч рублей за борщевик на участке. Такую сумму обяжут платить дачников, которые не принимали мер по борьбе с опасным сорняком на своей территории.