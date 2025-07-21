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06:07, 21 июля 2025Экономика

Россиян предупредили о штрафах за борщевик на участке

Юрист Русяев: За борщевик на участке предусмотрен штраф до ₽50 тыс.
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Global Look Press

Внесенные в Земельный кодекс поправки, вступающие в силу с 1 марта 2026 года, обязывают владельцев земельных участков не допускать наличие на территории опасных растений, в том числе борщевика. Об этом россиян предупредил юрист Илья Русяев в беседе с Russia Today (RT).

Эксперт напомнил, что в некоторых регионах местные нормативные акты предусматривают штрафы за наличие борщевика на участках. Помимо этого, ответственность закреплена и на федеральном уровне.

«Федеральная статья 8.7 КоАП РФ, охватывающая нарушения в сфере охраны земель, в новой редакции позволяет квалифицировать несвоевременное уничтожение борщевика как административное правонарушение с более высоким штрафом — от 20 до 50 тыс. рублей для граждан», — предупредил Русяев.

Ранее россиян предупредили о штрафе за вырубку соседских деревьев на даче. Это будет считаться покушением на частную собственность — даже в тех случаях, когда растение создает ненужную тень на участке.

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