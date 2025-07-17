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16:26, 17 июля 2025Экономика

Россиян предупредили о наказании за вырубку некоторых деревьев на даче

Депутат Оглоблина: За вырубку некоторых деревьев на даче россиянам грозит штраф
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

За вырубку некоторых деревьев на даче россиянам грозит штраф. Об этом предупредила садоводов зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Юлия Оглоблина, пишет ТАСС.

Парламентарий уточнила, что речь идет о деревьях, которые растут на соседском участке — даже если они создают ненужную тень. «Самовольно спилить дерево на соседнем участке вы не имеете права, это покушение на частную собственность, за это возможно наказание. Но самостоятельно опилить ветки деревьев без захода на соседний участок, которые проросли на ваш участок, вы имеете право», — уточнила депутат.

Если не получится договориться с соседом, чтобы он сам спилил дерево, нужно сначала направить ему письмо с описанием нарушения. По правилам высокие деревья должны расти как минимум в трех метрах от границы участка, среднерослые — в двух метрах, а кустарники — в метре, подчеркнула Оглоблина.

Ранее россиян предупредили о неожиданной опасности бассейнов на даче. По словам биологов, в таких водоемах могут жить кишечная палочка, синегнойная палочка, легионелла и другие возбудители серьезных инфекций.

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