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12:19, 15 июля 2025Экономика

Россиян предупредили о неожиданной опасности бассейнов на даче

Биолог Лялина: В дачных бассейнах можно заразиться опасными для жизни инфекциями
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: BORIS LUKIANOV / Shuttestock / Fotodom

В дачных бассейнах есть риск заразиться опасными для жизни инфекциями — в них могут обитать кишечная палочка, синегнойная палочка и легионелла. О неожиданной опасности этого способа освежиться в жару предупредила россиян исполняющая обязанности декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина, пишет NEWS.ru.

Речь идет о надувных или каркасных бассейнах, владельцы которых не соблюдают правила их установки, эксплуатации и гигиены, пояснила эксперт. «Основными бактериями, вызывающими проблемы в бассейнах, являются кишечная палочка, синегнойная палочка и легионелла, которые приводят к инфекциям кожи, ушей и дыхательных путей», — предупредила Лялина.

Кроме того, водоросли могут сделать воду мутной и скользкой, а некоторые виды грибков — извне или от зараженных людей — спровоцировать кожные инфекции. «Еще один микроорганизм, который заселяет бассейны — криптоспоридий, который может вызывать диарею», — добавила биолог.

С особым вниманием стоит относиться к фильтрам и насосам — если они неисправны, можно получить удар током. «Чтобы бассейн был безопасным, не перегружайте системы очистки — не купайтесь слишком долго. Очистка фильтров должна проводиться регулярно в соответствии с рекомендациями производителя. Если вода кажется мутной или неприятно пахнет, сразу проверяйте и регулируйте химические параметры, например хлорированием», — заключила Лялина.

Ранее россиян предупредили об опасности заразиться малярией от комаров. Среди других заболеваний, которые переносят эти насекомые в стране, биологи назвали гельминтоз и дирофиляриоз, а также лихорадки, такие как Денге, Зика, лихорадка Западного Нила.

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