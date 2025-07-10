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12:56, 10 июля 2025Экономика

Россиян предупредили о риске заразиться опасной болезнью от комаров

Биолог Глазков: Комары в России могут переносить малярию
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: A. Hartl / Blickwinkel / Globallookpress.com

Комары в России могут переносить малярию. Об опасности заразиться опасной болезнью от насекомых предупредил кандидат биологических наук Павел Глазков, его слова передает АГН «Москва».

«Прежде всего, в России существует малярийный вид комаров, который способен передавать малярию. Вид не исчез, исчез природный очаг малярии, а комары, передающие малярию, как вид остались в природе», — рассказал специалист.

Среди других заболеваний, которые переносят эти насекомые в стране, Глазков назвал гельминтоз и дирофиляриоз, а также лихорадки, такие как Денге, Зика, лихорадка Западного Нила. «В России лихорадка Западного Нила периодически вспыхивает в южных регионах. Развитие медицинской энтомологии и поддержка науки в целом крайне важны для фундаментальных и прикладных исследований, особенно для предотвращения эпидемий», — заключил ученый.

Ранее жителей Москвы предупредили о нашествии комаров — оно может произойти в выходные, 12-13 июля. Помимо столицы, насекомые активизируются в Тверской, Калужской, Рязанской, Владимирской, Воронежской, Тульской, Тамбовской, Ивановской, Ярославской, Липецкой и Новгородской областях.

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