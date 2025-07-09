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14:34, 9 июля 2025Экономика

Москвичей предупредили об одной напасти

На выходных в Москве и области ожидается нашествие комаров
Александра Качан (Редактор)

Фото: schankz / Shutterstock / Fotodom

На выходных, 12-13 июля, в Москве и области ожидается нашествие комаров на фоне дождей и жаркой погоды. О напасти жителей столичного региона предупредил Telegram-канал SHOT.

По словам научного сотрудника кафедры общей экологии и гидробиологии биофака МГУ Вадима Марьинского, комары вырастают от личинок до взрослых особей за две недели. Они предпочитают жить в безрыбных водоемах, где нет опасности быть съеденными — в том числе это лужи. При высоких температурах насекомые растут быстрее.

«Поэтому если много больших луж и жарко, то они (комары) развиваются быстрее, откладывают новые яйца, из них выклевываются личинки», — объяснил эксперт. Он добавил, что с 19 июля на пару недель ожидается пик летней активности комаров и мошек.

Помимо Москвы, насекомые активизируются в Тверской, Калужской, Рязанской, Владимирской, Воронежской, Тульской, Тамбовской, Ивановской, Ярославской, Липецкой и Новгородской областях.

Ранее в Москве продлили «оранжевый» уровень погодной опасности из-за высоких температур выше климатической нормы. Предупреждение будет действовать с 7 июля до 14 июля.

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