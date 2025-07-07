Москвичей предупредили об опасности

В Москве продлили «оранжевый» уровень погодной опасности

В Москве продлили «оранжевый» уровень погодной опасности из-за высоких температур. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Предупреждение будет действовать с 15:00 понедельника, 7 июля, до 02:00 следующего понедельника, 14 июля. Прежде срок окончания ставили на 10 июля. «Оранжевый» уровень опасности означает вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба.

Согласно прогнозам синоптиков, днем максимальная температура воздуха в столице на текущей неделе может достигать от плюс 30 до плюс 35 градусов. Среднесуточная температура превысит климатическую норму на семь-девять градусов.

Ранее синоптик Татьяна Позднякова не исключила, что в течение недели в Москве будут побиты температурные рекорды.