Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:53, 7 июля 2025Экономика

Москвичей предупредили об опасности

В Москве продлили «оранжевый» уровень погодной опасности
Александра Качан (Редактор)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Москве продлили «оранжевый» уровень погодной опасности из-за высоких температур. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Предупреждение будет действовать с 15:00 понедельника, 7 июля, до 02:00 следующего понедельника, 14 июля. Прежде срок окончания ставили на 10 июля. «Оранжевый» уровень опасности означает вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба.

Согласно прогнозам синоптиков, днем максимальная температура воздуха в столице на текущей неделе может достигать от плюс 30 до плюс 35 градусов. Среднесуточная температура превысит климатическую норму на семь-девять градусов.

Ранее синоптик Татьяна Позднякова не исключила, что в течение недели в Москве будут побиты температурные рекорды.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Уволенный глава Минтранса и бывший губернатор Курской области Роман Старовойт покончил с собой. Что об этом известно?

    Рыдающая после опознания бывшего министра Старовойта помощница попала на видео

    Укус зараженной летучей мыши стоил мужчине жизни

    Тысячи россиян устремились слушать электронную музыку в горах Кавказа

    Стало известно о новом увеличении добычи нефти ОПЕК+

    Попавший под винт моторной лодки турист чудом выжил на отдыхе в Европе

    Раскрыта связь дома Старовойта с делом о хищении

    Российская теннисистка осталась без четвертьфинала Уимблдона

    На Украине заявили об увеличении производства дронов на 900 процентов

    Жена российского миллиардера раскрыла секрет красоты

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости