Москве предрекли рекордную жару

Синоптик Позднякова: В Москве может быть побит температурный рекорд

До конца текущей недели в Москве и области ожидается 30-градусная жара. Могут быть установлены новые температурные рекорды, об этом рассказала главный специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с RTVI.

«До конца недели у нас будет жаркая погода. Сегодня у нас уже температура плюс 27-29 градусов, в последующие дни температура в Москве превысит отметку 30 градусов», — заявила Позднякова. При этом, по ее словам, 8 и 9 июля в столице пройдут дожди.

Рекордная жара может начаться 10 и 11 июля. «Потому что дневная температура по региону уже плюс 29 — плюс 34 градуса, значит, в Москве это будет где-то в пределах плюс 32 — плюс 34 градуса», — объяснила синоптик.

Она добавила, что высокие температуры ожидаются не только днем, но и ночью. До середины недели температура в темное время суток будет составлять плюс 18 — плюс 20 градусов, затем показатель вырастет до плюс 20 — плюс 22 градусов.

Ранее Позднякова рассказала, что температура воздуха в Москве на текущей неделе окажется на пять градусов выше климатической нормы.