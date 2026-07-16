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22:40, 16 июля 2026Мир

Трамп пока не стал полностью поддерживать законопроект об антироссийских санкциях

Axios: Трамп пока не стал полностью поддерживать законопроект об антироссийских санкциях
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп пока не стал полностью поддерживать законопроект об антироссийских санкциях, инициированный покойным сенатором Линдси Грэмом (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Об этом сообщает Axios.

«Президент Трамп не стал полностью поддерживать законопроект, но дал понять, что готов подписать его в память о Грэме», — говорится в публикации.

14 июля Трамп заявил, что существует большая вероятность подписания подготовленного в Конгрессе законопроекта об ужесточении антироссийских санкций. Он подчеркнул, что покойный сенатор Грэм этого очень хотел.

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