Трамп пока не стал полностью поддерживать законопроект об антироссийских санкциях

Axios: Трамп пока не стал полностью поддерживать законопроект об антироссийских санкциях

Президент США Дональд Трамп пока не стал полностью поддерживать законопроект об антироссийских санкциях, инициированный покойным сенатором Линдси Грэмом (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Об этом сообщает Axios.

«Президент Трамп не стал полностью поддерживать законопроект, но дал понять, что готов подписать его в память о Грэме», — говорится в публикации.

14 июля Трамп заявил, что существует большая вероятность подписания подготовленного в Конгрессе законопроекта об ужесточении антироссийских санкций. Он подчеркнул, что покойный сенатор Грэм этого очень хотел.

