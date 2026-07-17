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22:50, 16 июля 2026Интернет и СМИ

Соловьев раскрыл сроки перехода Донбасса под полный контроль России

Соловьев: Донбасс перейдет под полный контроль России до конца 2026 года
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

До конца 2026 года Донбасс перейдет под полный контроль России. Кроме того, вероятно, к концу года РФ будет контролировать большую часть Запорожской и Херсонской областей, заявил телеведущий Владимир Соловьев в беседе с журналом Die Weltwoche.

«На линии фронта ситуация развивается. Я думаю, что до конца этого года мы определенно освободим Донбасс. И, возможно, я бы сказал, большую часть Запорожской и Херсонской областей», — сказал Соловьев, добавив, что это зависит от определенных обстоятельств.

Кроме того, журналист назвал чушью и западной пропагандой заявления о том, что Россия несет большие потери на Украине. По его словам, освобождать территории удается с очень небольшими потерями, и это можно увидеть по числу тел при каждом обмене.

Ранее Соловьев назвал неизбежной большую войну в Европе, так как правительства европейских стран держат курс на эскалацию конфликта вокруг Украины.

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