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12:56, 7 июля 2025Экономика

Москвичей предупредили об аномалии

Синоптик Позднякова: В конце недели температура превысит норму на 5 градусов
Александра Качан (Редактор)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В конце текущей недели температура воздуха в Москве значительно превысит норму. Об аномальной погоде жителей столицы предупредила ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с Агентством городских новостей «Москва».

Согласно прогнозам, во вторник, 8 июля, московский воздух прогреется до 27-29 градусов тепла. Со среды температура начнет расти до плюс 30 градусов. Ночью показатель будет составлять от плюс 15 до плюс 20 градусов, а днем — от плюс 27 до плюс 32 градусов.

«Температура в конце недели будет превышать норму на пять градусов», — отметила Позднякова. Синоптик добавила, что при этом ливни и грозы продолжатся — осадки ожидаются днем 8 июля и в ночь на 9 июля.

Ранее Александр Шувалов рассказал, когда в Москве откроется купальный сезон. По его словам, подходящие условия для этого сложатся через неделю.

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