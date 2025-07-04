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17:54, 4 июля 2025Экономика

Предсказан срок открытия купального сезона в Москве

Синоптик Шувалов: Купальный сезон в Москве можно будет открыть через неделю
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: «Комсомольская правда» / Globallookpress.com

Купальный сезон в водоемах Москвы и области можно будет открывать через неделю. Такой срок предсказал жителям столичного региона руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1».

По словам метеоролога, температура воздуха начнет расти с понедельника, 7 июля. Поэтому при условии, что вся неделя будет жаркой и солнечной, вода в неглубоких водоемах — реках и озерах — сможет прогреться до комфортных значений.

«Всю неделю ночные температуры будут порядка 15-18 градусов, дневные температуры порядка 23-28, а вот недели как раз и хватит, чтобы прогреть воду до нужных кондиций», — подчеркнул Шувалов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что окончательно теплая погода вернется в Москву на неделе с 7 июля.

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