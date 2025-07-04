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16:40, 4 июля 2025Экономика

Москвичам назвали срок окончательного возвращения тепла

Синоптик Вильфанд: Окончательно тепло вернется в Москву на следующей неделе
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

После продолжительных дождей и прохладной погоды в Москву окончательно вернется тепло — произойдет это на следующей неделе. Такой срок назвал жителям столицы научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с НСН.

В пятницу, 4 июля, воздух в столице прогреется до плюс 28 градусов, но в субботу погода снова вернется к майским значениям — температура воздуха понизится на 7-8 градусов. По словам синоптика, это произойдет из-за вторжения холодных воздушных масс, которые потом быстро отступят.

Уже со следующей недели, по словам Вильфанда, начнется июльская жара: 7 июля ожидается плюс 25 градусов, а с 8 июля — плюс 25-30 градусов и выше. «Ночные температуры будут выше 15 градусов. Поэтому в следующие выходные можно будет возобновлять купальный сезон», — заключил метеоролог.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин предсказал, что жара в Москве продлится до середины июля. При этом в московском регионе все равно ожидаются дожди. Они могут быть кратковременными.

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