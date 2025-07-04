Москвичам назвали время продолжительности жары

Синоптик Ильин: Жара продлится в Москве до середины июля

Жаркая погода с температурой от плюс 22 до плюс 27 градусов продлится в Москве до середины июля. Таким прогнозом с «Вечерней Москвой» поделился синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

На выходных, 5 и 6 июля, температура в столичном регионе будет находиться в пределах 20-22 градусов, но уже в понедельник, 7 июля, столбики термометров поднимутся до плюс 22-27 градусов. Самыми жаркими окажутся вторник и среда, 8 и 9 июля, когда воздух прогреется до плюс 25-30 градусов. В четверг и пятницу, 10 и 11 июля, ожидается 23-28 градусов тепла. Ночи также начнут теплеть: если с понедельника по среду температура будет держаться в пределах плюс 11-13 градусов, то со среды столбики термометров поднимутся до плюс 17-20 градусов тепла.

При этом в московском регионе все равно ожидаются дожди. Они могут быть кратковременными. Осадков стоит ждать во вторник и четверг. Синоптик сообщил, что после прихода жары пока не прогнозируется резкого похолодания.

Ранее руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что температура воздуха в Москве 5 и 6 июля окажется ниже климатической нормы на 2-3 градуса. Синоптик добавил, что разрыв с климатической нормой в Москве сокращается.