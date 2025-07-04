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08:05, 4 июля 2025Экономика

Москвичам пообещали аномальные выходные

Вильфанд: Температура на выходных в Москве окажется ниже нормы
Александра Качан (Редактор)

Фото: Unsplash

Температура воздуха в Москве в грядущие выходные, 5 и 6 июля, окажется ниже климатической нормы на 2-3 градуса. Об аномально холодном конце неделе в столице предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с ТАСС.

Так, в ночь на субботу ожидается плюс 11-плюс 13 градусов, днем — около плюс 20 градусов. В воскресенье ночная температура опустится до плюс 7-плюс 12 градусов, но днем воздух вновь прогреется до 20 градусов тепла. «Все равно будет солнечная погода, вполне комфортная, преимущественно без осадков в субботу-воскресенье», — добавил Вильфанд.

Он отметил, что разрыв с климатической нормой сокращается — в начале недели разница составляла шесть градусов.

Ранее кандидат биологических наук Павел Глазков спрогнозировал нашествие комаров в Москве с приходом потепления после затяжных дождей.

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