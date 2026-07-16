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16:35, 16 июля 2026Забота о себе

Психолог объяснила разницу между страхом и фобией у ребенка

Психолог Дугенцова: В отличие от страха, фобия у ребенка не является нормой
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Dusan Petkovic / Shutterstock / Fotodom

Страх появляется у детей дошкольного возраста часто, однако, если он вызывает оцепенение и мешает жизни ребенка, — это называется фобией и не является нормой. О разнице понятий в беседе с RT рассказала практикующий детский психолог-педагог Дарья Дугенцова.

По ее словам, в нормальном состоянии ребенок не должен фиксироваться на чем-то, что тормозит его желание познать мир. «Если у нас все-таки страх мешает развитию, это уже абсолютно не норма», — заметила эксперт.

Первыми страхами в дошкольном возрасте специалист назвала страх темноты и разлуки с мамой. При этом Дугенцова призвала не обесценивать состояние ребенка в этот момент. «Следует показывать своим примером, что все спокойно, все нормально. Говорить "это ерунда", "не бойся" — это вообще самое кошмарное, что можно сделать. Лучше всего признать его чувства», — объяснила психолог.

Она посоветовала родителям привить ребенку чувство безопасности рядом с ними, дать понять, что его поддержат в любой непонятной ситуации. Это исключит появлений фобий в таком возрасте.

Ранее психологи назвали главные причины стресса на работе. В топе списка оказались ощущения нестабильности и непредсказуемости.

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