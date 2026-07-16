Названы главные причины стресса на работе

Главным фактором стресса на работе назвали ощущение нестабильности и непредсказуемости

Основным фактором стресса на работе в 2026 году стало общее ощущение нестабильности и непредсказуемости. Главные причины назвали «Ленте.ру» по итогам исследования сервиса онлайн-рекрутинга hh.ru и психологической платформы Alter.

Большая часть работодателей в России (59 процентов) считают, что ключевым фактором стресса для сотрудников является ощущение нестабильности и непредсказуемости. Также наиболее сильный стресс для сотрудников создают новости и социально-политический контекст (43 процента), личные проблемы (33 процента), объем работы (27 процентов) и сроки выполнения задач (21 процент).

У соискателей ощущение нестабильности также стало самым популярным поводом для переживаний на работе (41 процент), а объем и сроки выполнения задач замкнули топ-5 причин (27 процентов и 18 процентов соответственно). На второе место сотрудники ставят руководство (40 против 17 процентов у работодателей), а на третье — атмосферу в команде (35 против 16 процентов у компаний). Кроме того они сильнее переживают из-за графика работы: 14 процентов соискателей отметили эту причину в качестве основной, тогда как среди работодателей — всего 4. При этом личные проблемы и новости волнуют сотрудников меньше всего — эти причины у них оказались в конце списка (9 и 8 процентов соответственно).

Более трети (35 процентов) респондентов связывают со стрессом от 10 до 30 процентов увольнений за минувший год. Особенно высока эта доля в крупных компаниях — такую оценку дают почти половина из них (47 процентов), а 9 процентов утверждают, что из-за постоянного перенапряжения уволились более 30 процентов человек.

«Феномен вынужденной лояльности, когда люди терпят регулярные перегрузки из страха потерять работу, в долгосрочной перспективе неизбежно приведет к снижению качества — и работы компании, и жизни сотрудников», — констатировала психолог платформы Alter Светлана Новоселова.

Как показал опрос Online Market Intelligence, более трети (38 процентов) работающих граждан сталкивались с переработками, которые оформляются официально только в 37 процентах случаев и в 26 процентах — частично. «Полную компенсацию получают 25 процентов работающих сверхурочно, а еще 18 процентов — значительную часть положенного», — говорится в публикации. В среднем, как рассказали россияне, сверхурочная работа занимает у них семь часов в неделю.