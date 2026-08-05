Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
13:09, 5 августа 2026 (обновлено: 13:35, 5 августа 2026)Интернет и СМИ

На Западе сделали заявление о триумфе Путина на Украине

Welt: Для Украины сложилась опасная ситуация вокруг Краматорска
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские военные успешно продвигаются на востоке Украины. Такое заявление сделал журналист Альфред Хакенсбергер в материале для немецкой газеты Die Welt.

«Боевые действия усиливаются на востоке Украины. Особенно опасная [для Киева] ситуация сложилась вокруг Краматорска. (...) Российские войска добиваются значительных успехов», — написал автор статьи.

Западный журналист добавил, что переход всей Донецкой области под контроль России «станет одним из самых тяжелых поражений Киева и одним из величайших триумфов президента РФ Владимира Путина» с начала спецоперации.

4 августа сообщалось, что Российская армия нанесла мощный удар по Краматорску. Также были поражены инфраструктурные объекты в другом городе Донецкой области — Славянске.

Перед этим аналитик исследовательского центра Defense Priorities Дженнифер Кавана сообщила о наступлении решающего момента в битве за Донбасс. По ее словам, регион в скором времени может полностью перейти под контроль России.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Взорван Mercedes с главой оборонного предприятия России
    Артемий Лебедев пошутил о сперме признанного террористом и экстремистом Дурова
    США запретили экспорт некоторых товаров
    Момент самоподжога московской пенсионерки в квартире попал на видео
    Назван самый уставший житель России
    Россиянам назвали неожиданную причину головной боли
    Страна НАТО резко нарастила закупки ключевой российской продукции
    Названа причина взрыва Mercedes с главой оборонного предприятия России
    Во Франции заявили о диктатуре в ЕС
    Российский офицер со сломанной ногой две недели находился на переднем крае на СВО
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok