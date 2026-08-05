На Западе сделали заявление о триумфе Путина на Украине

Welt: Для Украины сложилась опасная ситуация вокруг Краматорска

Российские военные успешно продвигаются на востоке Украины. Такое заявление сделал журналист Альфред Хакенсбергер в материале для немецкой газеты Die Welt.

«Боевые действия усиливаются на востоке Украины. Особенно опасная [для Киева] ситуация сложилась вокруг Краматорска. (...) Российские войска добиваются значительных успехов», — написал автор статьи.

Западный журналист добавил, что переход всей Донецкой области под контроль России «станет одним из самых тяжелых поражений Киева и одним из величайших триумфов президента РФ Владимира Путина» с начала спецоперации.

4 августа сообщалось, что Российская армия нанесла мощный удар по Краматорску. Также были поражены инфраструктурные объекты в другом городе Донецкой области — Славянске.

Перед этим аналитик исследовательского центра Defense Priorities Дженнифер Кавана сообщила о наступлении решающего момента в битве за Донбасс. По ее словам, регион в скором времени может полностью перейти под контроль России.