В США заявили о наступлении решающего момента в битве за освобождение Донбасса

Аналитик Кавана: В битве за освобождение Донбасса наступает решающий момент

В скором времени Донбасс может полностью перейти под контроль России — сейчас в битве за него наступает решающий момент. Об этом заявила директор направления военного анализа исследовательского центра Defense Priorities Дженнифер Кавана в эфире YouTube-канала Глена Дизена.

Как отметила Кавана, Россия сохраняет доминацию над Украиной в воздухе. Это связано с тем, что у Киева очень мало средств противовоздушной обороны, в то время как Москва может производить сотни баллистических ракет. «При этом Россия продолжает отвоевывать территории и закрепляться в ключевых местах. И в какой-то момент может наступить переломный момент», — сказала аналитик.

Она добавила, что с опорой на эти факты можно говорить о скором освобождении всей территории Донбасса. По мнению Каваны, сейчас России нужно закрепить свои «территориальные приобретения», и тогда станет гораздо легчить взять под контроль Краматорск и Славянск, что сделает возможным освобождение остальной части региона.

Ранее бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявлял, что Украина лишилась выхода к морю и вскоре потеряет так называемые города-крепости в Донбассе.