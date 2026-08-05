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13:10, 5 августа 2026 (обновлено: 13:28, 5 августа 2026)Спорт

Джейк Пол предложил Нурмагомедову возобновить карьеру

Джейк Пол предложил Хабибу Нурмагомедову возобновить карьеру
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
Джейк Пол

Джейк Пол. Фото: Mark J. Rebilas / Imagn Images / Reuters

Глава объединенного ММА-промоушена PFL-MVP Джейк Пол предложил экс-чемпиону UFC россиянину Хабибу Нурмагомедову возобновить спортивную карьеру и выступать в его организации. Об этом сообщает Sport24.ru.

Предложение прозвучало во время личной встречи Пола и Нурмагомедова на турнире PFL в Нью-Йорке. «Этим объединением мы хотим изменить ММА навсегда. Мы хотим дать бойцам лучшую жизнь. И если бы ты дрался у нас, это бы кардинально изменило спорт навсегда», — сказал Пол россиянину.

Промоушены MVP и PFL объединились 30 июля. Новую компанию возглавили соучредители Джейк Пол и Накиса Бидариан. Пол позиционирует слияние как инициативу, направленную на улучшение условий для бойцов.

Нурмагомедов завершил карьеру в 2020 году, одержав 29 побед в 29 боях в ММА. Сейчас он работает тренером.

Ранее букмекеры назвали самого вероятного соперника ирландского бойца смешанных стилей (MMA) Конора Макгрегора в прощальном бою. Главным претендентом стал американец Майкл Чендлер.

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