Пентагон начал разработку секретной ядерной стратегии из-за России и Китая

NBC News: Пентагон разрабатывает секретную ядерную стратегию из-за России и Китая

Пентагон разрабатывает секретную ядерную стратегию на случай региональной войны. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на источники.

Как отмечает телеканал, эта стратегия предусматривает повышенное внимание к возможному применению тактического ядерного оружия малой дальности в ходе регионального конфликта с Китаем или Россией.

По данным NBC, особое внимание в стратегии уделяется возможному применению тактического оружия меньшей дальности.

Ранее стало известно, что НАТО разрабатывает планы по расширению ядерного сдерживания в Европе. По информации источника, одним из вариантов является размещение дополнительного американского ядерного оружия в Польше, Литве и Финляндии.