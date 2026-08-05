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13:09, 5 августа 2026Мир

Пентагон начал разработку секретной ядерной стратегии из-за России и Китая

NBC News: Пентагон разрабатывает секретную ядерную стратегию из-за России и Китая
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Carlos Barria / Reuters

Пентагон разрабатывает секретную ядерную стратегию на случай региональной войны. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на источники.

Как отмечает телеканал, эта стратегия предусматривает повышенное внимание к возможному применению тактического ядерного оружия малой дальности в ходе регионального конфликта с Китаем или Россией.

По данным NBC, особое внимание в стратегии уделяется возможному применению тактического оружия меньшей дальности.

Ранее стало известно, что НАТО разрабатывает планы по расширению ядерного сдерживания в Европе. По информации источника, одним из вариантов является размещение дополнительного американского ядерного оружия в Польше, Литве и Финляндии.

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