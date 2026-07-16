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16:19, 16 июля 2026Силовые структуры

СК отреагировал на травлю девочки в российской школе

СК начал проверку после обращения матери школьницы, которую травили в школе Краснодара
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Следователи начали проверку после обращения матери 11-летней школьницы, которую травили сверстники в краснодарской школе. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

По данным следствия, женщина опубликовала в социальных медиа видеообращение к главе СК России Александру Бастрыкину. В своем обращении она рассказала, что после перевода в новую школу ее дочь систематически подвергалась противоправным действиям со стороны сверстников. Кроме того, ребенку была оказана ненадлежащая медицинская помощь. Мать девочки неоднократно обращалась в школу и просила обратить внимание на поведение детей, но должных мер не приняли.

Председатель СК России поручил руководителю регионального следственного управления СК России Андрею Маслову доложить о ходе проверки.

Ранее сообщалось, что уполномоченный по правам ребенка в России Мария Львова-Белова рекомендовала правительству законодательно закрепить понятие травли в школах и создать систему сбора статистики по таким случаям в образовательных учреждениях.

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