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23:10, 16 июля 2026Мир

В Белом доме заявили о заинтересованности Ирана в заключении сделки

Левитт: Иран продолжает переговоры с США и выражает заинтересованность в заключении сделки
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Тегеран продолжает вести переговоры с Вашингтоном, выражая заинтересованность в заключении сделки между сторонами, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. Об этом пишет РИА Новости.

«Иран по-прежнему активно ведет переговоры с Соединенными Штатами Америки», — подчеркнула она.

Ранее член комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Ахмад Бахшаеш Ардестани заявил, что Иран готов вернуться к соглашению с Соединенными Штатами, если Вашингтон сделает то же самое.

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