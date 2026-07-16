В Белом доме заявили о заинтересованности Ирана в заключении сделки

Левитт: Иран продолжает переговоры с США и выражает заинтересованность в заключении сделки

Тегеран продолжает вести переговоры с Вашингтоном, выражая заинтересованность в заключении сделки между сторонами, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. Об этом пишет РИА Новости.

«Иран по-прежнему активно ведет переговоры с Соединенными Штатами Америки», — подчеркнула она.

Ранее член комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Ахмад Бахшаеш Ардестани заявил, что Иран готов вернуться к соглашению с Соединенными Штатами, если Вашингтон сделает то же самое.