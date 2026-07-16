В Иране назвали условие возвращения к соглашению с США

Ардестани: Иран готов вернуться к соглашению с США, если Вашингтон сделает то же самое

Иран готов вернуться к соглашению с Соединенными Штатами, если Вашингтон сделает то же самое. Об этом заявил член комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Ахмад Бахшаеш Ардестани, передает РИА Новости.

«Если США вернутся к реализации меморандума, Иран также может пересмотреть свой подход к этому вопросу», — сказал парламентарий.

При этом Ардестани подчеркнул, что в настоящий момент выполнение Ираном положений меморандума с США невозможно, поскольку в Вашингтоне отменили его действие.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп рассматривает варианты расширения военной операции в Иране, включая возможный захват острова Харк и удары по подземным ядерным объектам. На совещании в Ситуационном центре во вторник, 14 июля, обсуждались способы ослабления контроля Ирана над Ормузским проливом.