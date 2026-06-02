Россия пригласила нового главу Генассамблеи ООН в Москву

МИД: Россия ждет с визитом нового главу Генассамблеи ООН Рахмана

Россия ждет с визитом нового главу Генеральной Ассамблеи ООН, главу МИД Бангладеш Халилура Рахмана. Об этом заявил директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов, ТАСС.

«Мы готовы к плотному и конструктивному сотрудничеству с будущим председателем Генассамблеи в целях формирования подлинно многополярного и справедливого миропорядка», — сказал он.

Он отметил, что Москва ждет Рахмана с визитом в Москву для предметного обсуждения стоящих на повестке дня всемирной организации вопросов.

Ранее стало известно, что кандидат на пост генерального секретаря ООН и бывший президент Чили Мишель Бачелет в ближайшее время намерена посетить Россию. Ее визит находится в проработке.