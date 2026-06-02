Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:32, 2 июня 2026Мир

Россия пригласила нового главу Генассамблеи ООН в Москву

МИД: Россия ждет с визитом нового главу Генассамблеи ООН Рахмана
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Thierry Monasse / Getty Images

Россия ждет с визитом нового главу Генеральной Ассамблеи ООН, главу МИД Бангладеш Халилура Рахмана. Об этом заявил директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов, ТАСС.

«Мы готовы к плотному и конструктивному сотрудничеству с будущим председателем Генассамблеи в целях формирования подлинно многополярного и справедливого миропорядка», — сказал он.

Он отметил, что Москва ждет Рахмана с визитом в Москву для предметного обсуждения стоящих на повестке дня всемирной организации вопросов.

Ранее стало известно, что кандидат на пост генерального секретаря ООН и бывший президент Чили Мишель Бачелет в ближайшее время намерена посетить Россию. Ее визит находится в проработке.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Рубио раскрыл судьбу лидера Ирана

    Российской школьнице пришлось сдавать ЕГЭ без трусов

    США решили вывести своих военнослужащих из одной страны

    Высокие цены убили смартфон Xiaomi

    Путин созвонился с Лукашенко

    Россияне позавидовали чужим отпускам и зарплатам

    Россиянин сломал череп падчерице

    Ушедший из России производитель объявил масштабный отзыв машин

    В сети назвали самые раздражающие детали в образах у мужчин

    Россияне стали жить дольше

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok