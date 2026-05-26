Иран обвинил США в нарушении перемирия

МИД Ирана обвинил США в нарушении перемирия

Министерство иностранных дел Ирана обвинило Соединенные Штаты в нарушении перемирия. Текст заявления приводит агентство Tasnim.

«Террористическая армия США, продолжая свои незаконные и необоснованные действия, (...) за последние 48 часов совершила грубое нарушение перемирия в регионе Хормозган», — говорится в тексте.

В дипведомстве отметили, что совершение агрессивных действий одновременно с продолжающимся переговорами демонстрирует злонамеренность и недобросовестность руководства США. В Терегане подчеркнули, что иранские вооруженные силы «не оставит без ответа никакое злодеяние».

Ранее Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) подтвердило, что американские военные нанесли удары по Ирану. Как заявил представитель командования, эти действия были предприняты для защиты американских военнослужащих от угроз со стороны иранских вооруженных сил.