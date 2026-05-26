Россия
15:56, 26 мая 2026

Медведев заявил о двойных стандартах осудившего одно решение Украины Израиля

Сергей Истомин

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Израиль придерживается двойных стандартов в отношении Украины. Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в Max.

Ранее министерство иностранных дел (МИД) Израиля осудило решение Украины перезахоронить останки второго главы ОУН (ОУН — Организация украинских националистов, признана экстремистской и запрещена в России) Андрея Мельника. В дипведомстве призвали не игнорировать историческую правду и память о жертвах, погибших от рук нацистов и их пособников.

«МИД Израиля осудил чудовищный факт перезахоронения преступника в качестве "героя вільної україни", а как насчет поставок различного военного оборудования Киеву? Или это бизнес на крови as usual?» — задался вопросом Медведев.

О планах вернуть на Украину останки лидеров ОУН из Европы и Америки заявил президент страны Владимир Зеленский. Перезахоронение националистов он назвал моральным долгом.

ОУН была основана в 1929 году в Западной Украине в составе Польши с целью создания независимого украинского государства. Организация сотрудничала с нацистской Германией и участвовала в преследовании евреев.

