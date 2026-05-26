Госдума приняла закон об аресте имущества россиян, покинувших страну

Госдума сразу во втором и третьем чтениях приняла закон, касающийся уехавших из России граждан. Он позволяет арестовывать их состояние при совершении некоторых правонарушений. Документ размещен на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.

Отмечается, что с началом специальной военной операции выросло число публичных действий, совершенных релокантами и направленных против интересов России. В окончательный перечень таких нарушений вошли, в частности, дискредитация Российской армии, призывы к введению санкций, пропаганда нацистской символики, производство и распространение экстремистских материалов, а также неуплата штрафа за перечисленные поступки.

Таким образом под арестом могут оказаться имущество, вклады и деньги с банковских счетов покинувших страну россиян. Причем, к примеру, стоимость арестованного имущества не будет ограничиваться размером штрафа.

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Если возможности уведомить находящегося за рубежом россиянина об аресте его имущества нет, судом планируется назначать защитника с возмещением издержек из федерального бюджета в случае прекращения дела, говорится в сообщении.

Релокантов могут ждать судебные разбирательства

Спикер Госдумы Вячеслав Володин напомнил, что позиция депутатов, которая уже неоднократно озвучивалась, не поменялась: тот, кто «уехал из России по делам работы или на отдых», может всегда без препятствий вернуться.

Однако тех, кто после отъезда из страны негативно высказывался о российских военных, будут проверять правоохранители. «Что касается тех, кто уехал, оскорблял наших защитников, наносил вред государству, помогая недружественным странам, финансируя Вооруженные силы Украины. Конечно, таких людей ждет судебное разбирательство», — сказал он.

В Госдуме допустили возвращение уехавших россиян в одном случае

Некоторые артисты, уехавшие из России, изъявляют желание вернуться на родину. Для этого, считает депутат Госдумы Виталий Милонов, им необходимо осознать ошибки и раскаяться в своих словах. Тогда они будут иметь право вернуться домой.

«Это их законное право — посещать родину. Хочется верить, что такому примеру последуют и остальные звезды», — сказал он.

депутат Госдумы Виталий Милонов Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Однако после возвращения артистам не стоит рассчитывать на возобновление карьеры, поскольку россияне могут не простить. «Мне кажется, наши люди это не простят — все, что они наговорили, наделали. Люди просто будут бойкотировать их мероприятия», — сказал продюсер Павел Рудченко.

Ранее уехавших артистов захотели лишать гражданства

В августе 2025 года Милонов предлагал лишать российского гражданства артистов, покинувших страну. Отмечается, что речь шла о тех знаменитостях, которые получили статус иноагентов.

Фото: Ilya Moskovets / Globallookpress.com

«Никакой пощады — ни к кому и ни к чему! Я считаю, что мы должны крайне радикально и с особым пристрастием изучать всех тех иноагентов, кто изъявит желание приехать в Россию, которую они предали и подставили. И мне очень интересно, кому эти существа будут нужны, когда наступит мир», — сказал он.