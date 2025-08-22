Культура
В Госдуме призвали не щадить уехавших из России артистов

Депутат Милонов заявил, что уехавших из России артистов надо лишать гражданства
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Депутат Государственной Думы Виталий Милонов призвал лишать российского гражданства артистов, покинувших страну. Его комментарий приводит Общественная служба новостей.

Парламентарий высказался о том, что следует делать, если звезды, находящиеся в статусе иноагентов, захотят вернуться обратно в РФ. «Никакой пощады — ни к кому и ни к чему! Я считаю, что мы должны крайне радикально и с особым пристрастием изучать всех тех иноагентов, кто изъявит желание приехать в Россию, которую они предали и подставили. И мне очень интересно, кому эти существа будут нужны, когда наступит мир», — заявил он.

Милонов также отметил, что на данный момент не хочет озвучивать имена тех кандидатов, кто может быть лишен гражданства. «Я предлагаю не просто запретить въезд в РФ всем, кто как-то резко высказывался, а еще отобрать у таких созданий российское гражданство, и точка», — сказал депутат.

Ранее Милонов заявил, что артисты, выступавшие против специальной военной операции, должны иметь проблемы при возвращении в Россию. В частности, он высказался на тему возможного возвращения украинского певца Макса Барских.

