В Госдуме призвали не щадить уехавших из России артистов

Депутат Милонов заявил, что уехавших из России артистов надо лишать гражданства

Депутат Государственной Думы Виталий Милонов призвал лишать российского гражданства артистов, покинувших страну. Его комментарий приводит Общественная служба новостей.

Парламентарий высказался о том, что следует делать, если звезды, находящиеся в статусе иноагентов, захотят вернуться обратно в РФ. «Никакой пощады — ни к кому и ни к чему! Я считаю, что мы должны крайне радикально и с особым пристрастием изучать всех тех иноагентов, кто изъявит желание приехать в Россию, которую они предали и подставили. И мне очень интересно, кому эти существа будут нужны, когда наступит мир», — заявил он.

Милонов также отметил, что на данный момент не хочет озвучивать имена тех кандидатов, кто может быть лишен гражданства. «Я предлагаю не просто запретить въезд в РФ всем, кто как-то резко высказывался, а еще отобрать у таких созданий российское гражданство, и точка», — сказал депутат.

Ранее Милонов заявил, что артисты, выступавшие против специальной военной операции, должны иметь проблемы при возвращении в Россию. В частности, он высказался на тему возможного возвращения украинского певца Макса Барских.