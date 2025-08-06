Депутат предостерег украинского певца Макса Барских от возвращения в Россию

Милонов предостерег Макса Барских от возвращения в Россию после критики СВО

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что артисты, выступавшие против специальной военной операции (СВО) должны иметь проблемы при возвращении в Россию. Его слова приводит издание RT.

В частности, Милонов высказался на тему возможного возвращения украинского певца Макса Барских, который после начала СВО поддерживал Вооруженные силы Украины (ВСУ) и жестко высказывался о властях и гражданах РФ. Депутат отметил, что не стоит запрещать музыканту въезд в страну.

«Пускай приезжает быстрее, чтобы мы определили степень его вины. Если он даже смотрел косо в сторону нашей армии и нашего народа-героя, то должны быть серьезные проблемы не с въездом, а с выездом из России, который может затянуться лет на 20», — заявил Виталий.

Ранее стало известно, что сейчас есть основания для отказа Максу Барских во въезде в Россию. Поэтому его могут не впустить в страну.