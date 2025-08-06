Стало известно о проблемах со въездом в Россию у украинского певца

РИА Новости: Украинского певца Макса Барских могут не впустить в Россию

Украинский певец Макс Барских (настоящее имя — Николай Бортник) может иметь проблемы со въездом в Россию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным информатора, сейчас есть основания на отказ Барских во въезде в Россию. Поэтому его могут не впустить в страну, подчеркнул собеседник агентства.

Макс Барских — украинский певец, композитор и автор таких известных песен, как «Туманы», «Неверная», «Неземная», «Моя любовь».

Ранее Макс Барских взял себе псевдоним Mick Sunday, под которым планирует выпускать песни на английском языке. В 2022 году Барских запретил использовать свои песни на территории России. Он также разорвал контракты с российскими компаниями и отменил все концерты в стране.

