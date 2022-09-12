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Певец Макс Барских взял себе новый псевдоним

Украинский певец Макс Барских взял себе псевдоним Mick Sunday

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Украинский певец Макс Барских взял себе псевдоним Mick Sunday, под которым он планирует выпускать песни на английском языке. Об этом он сообщил в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Исполнитель написал, что в настоящее время он, как и каждый украинец, испытывает много горя и страданий. По его словам, из-за этих эмоций люди часто забывают о существовании радости и счастья.

«Я решил создать будущее сегодня, где возможны самые смелые мечты. Работаю над английским альбомом. Создание новых песен помогало мне двигаться дальше и вывело меня из депрессии. Чем труднее мысли и события, тем ярче и светлее рождалась песня. В этом случае музыка работала как броня», — отметил певец.

11 марта стало известно, что Макс Барских запретил использовать свои песни на территории России. Он также разорвал контракты с российскими компаниями и отменил все концерты в стране.

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Марина Погосян
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