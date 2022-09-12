Певец Макс Барских взял себе новый псевдоним

Украинский певец Макс Барских взял себе псевдоним Mick Sunday

Украинский певец Макс Барских взял себе псевдоним Mick Sunday, под которым он планирует выпускать песни на английском языке. Об этом он сообщил в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Исполнитель написал, что в настоящее время он, как и каждый украинец, испытывает много горя и страданий. По его словам, из-за этих эмоций люди часто забывают о существовании радости и счастья.

«Я решил создать будущее сегодня, где возможны самые смелые мечты. Работаю над английским альбомом. Создание новых песен помогало мне двигаться дальше и вывело меня из депрессии. Чем труднее мысли и события, тем ярче и светлее рождалась песня. В этом случае музыка работала как броня», — отметил певец.

11 марта стало известно, что Макс Барских запретил использовать свои песни на территории России. Он также разорвал контракты с российскими компаниями и отменил все концерты в стране.