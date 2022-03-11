Макс Барских запретил использовать свою музыку в России

Украинский певец Макс Барских запретил использовать свои песни на территории России

Украинский певец Макс Барских (настоящее имя — Николай Бортник) запретил использовать свои песни на территории Российской Федерации. Об этом он сообщил в Instagram-аккаунте.

«Я официально заявляю, что с завтрашнего дня я запрещаю использовать свою музыку в любом виде на территории Российской Федерации всем телеканалам, всем радиостанциям, всем фильмам и телесериалам, где бы она была использована в качестве саундтреков», — подчеркнул артист в видеообращении. Он также заявил, что разрывает контракты с российскими компаниями.

Известно, что ранее Барских отменил все концерты в стране и принял решение не возвращать деньги за билеты зрителям.

В ноябре 2021 года певец Макс Барских на премии MTV Europe Music Awards получил награду как лучший российский исполнитель 2021 года. Среди кандидатов на титул также были казахстанский диджей Imanbek, украинская и российская певица Мари Краймбрери, хип-хоп-артист Slava Marlow и певица Муся Тотибадзе.