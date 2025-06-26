«Тюремного заключения не предполагается». Артистам, которые покинули Россию после начала СВО, объяснили правила возвращения

Прилепин: Желающим вернуться в РФ иноагентам нужно выполнить требования закона

Российский писатель, публицист Захар Прилепин объяснил правила для артистов, которые покинули страну после начала специальной военной операции (СВО), а теперь желают вернуться в Россию. Он напомнил, что для признанных иноагентами есть «специальная юридическая процедура».

«Она не столь кошмарна, как некоторые из них пытаются описать», — подчеркнул Прилепин.

Также он отметил, что желающих вернуться в России не ждет тюрьма, как об этом заявил музыкант Борис Гребенщиков (признан в РФ иностранным агентом) в одном из интервью.

Иноагенты не могут зарабатывать деньги на каких-то площадках, не могут давать концерты в определенном формате, но полностью этой возможности они не лишены. Там все расписано, и никакого тюремного заключения не предполагается. Не надо этого пафоса нагонять на себя Захар Прилепин писатель

Прилепин добавил, что эти ограничения касаются малой части эмигрантов, которых насчитывается около двух миллионов человек.

Захар Прилепин Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Уехавшим из России пожелали обрести Родину

С таким пожеланием к покинувшим страну артистам и иноагентам обратилась официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Хочу им пожелать обрести то, что они потеряли, — обрести Родину Мария Захарова официальный представитель МИД России

По словам дипломата, недавно этим людям был важен пацифизм, однако теперь и это перестало их интересовать.

Мария Захарова Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Покинувших Россию назвали людьми второго сорта

Такое мнение высказал российский блогер и дизайнер Артемий Лебедев, комментируя новость о том, что певица Земфира (полное имя — Земфира Рамазанова, внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов) и актриса Чулпан Хаматова, уехавшие из России, попали в базу украинского сайта «Миротворец».

«Наговорили всяких разных обидных слов против своей любимой страны, уехали *** [фиг] знает куда и там оказались людьми второго сорта. Потому что там их не приняли с распростертыми объятиями, со словами "Ура, вы мои дорогие предатели России, мы вас любим"», — указал он.

Лебедев добавил, что унижающие Россию люди унизили сами себя.

Артемий Лебедев Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян, в свою очередь, заявила, что покинувшие страну «просчитались».

«Они же уехали не по любви, а по расчету. А по расчету нельзя, и расчет может быть неверным, и любви не случилось», — указала она, добавив, что «сейчас забавно наблюдать за их ужасом».

Минюст раскрыл число уехавших из России иноагентов

Большинство физических лиц, которых признали в России иноагентами, покинули страну. Об этом рассказал замминистра юстиции Олег Свириденко.

По его словам, за границу уехали более 250 россиян-иноагентов из 579. Свириденко отметил, что это не мешает привлечению их к уголовной и административной ответственности.

«Это так называемый заочный приговор. Поэтому могут бегать, могут убегать, но мы все равно такие уголовные дела будем возбуждать, и будут уголовные приговоры», — заявил замминистра.

Свириденко уточнил, что с 2012 года в России зарегистрировали 990 граждан и организаций, находящихся под иностранным влиянием.