Артемий Лебедев назвал уехавших из России артистов людьми второго сорта

Блогер Лебедев заявил, что уехавшие из России артисты стали людьми второго сорта

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев назвал артистов, покинувших Россию, людьми второго сорта. Такое мнение он выразил в выпуске обзора новостей, доступном в соцсети «ВКонтакте».

Лебедев комментировал новость о том, что певица Земфира (полное имя — Земфира Рамазанова, внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов) и актриса Чулпан Хаматова, уехавшие из России, попали в базу украинского сайта «Миротворец». По его словам, артистки оскорбительно отзывались о России в надежде, что за это к ним станут уважительно относиться на Западе.

«Наговорили всяких разных обидных слов против своей любимой страны, уехали *** [фиг] знает куда и там оказались людьми второго сорта. Потому что там их не приняли с распростертыми объятиями, со словами "Ура, вы мои дорогие предатели России, мы вас любим"», — заявил Лебедев.

Дизайнер добавил, что, унизив свою страну, они унизили самих себя.

О том, что Хаматову и Земфиру внесли в базу «Миротворца», стало известно 16 июня. Отмечалось, что певица попала в этот список за «отрицание российской агрессии», а актриса — за то, что она «нарушила украинскую границу», пытаясь попасть в Крым.