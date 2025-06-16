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03:09, 16 июня 2025Бывший СССР

Земфира попала в базу «Миротворца»

Земфира и Чулпан Хаматова попали в базу украинского «Миротворца»
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Украинский сайт «Миротворец» внес в свою базу двух популярных российских деятелей искусства — певицу Земфиру (полное имя — Земфира Рамазанова, внесена Минюстом в реестр иноагентов) и актрису Чулпан Хаматову. Об этом сообщает РИА Новости.

Земфира оказалась в списке «Миротворца» за «отрицание российской агрессии» и за то, что манипулирует общественно значимой информацией. Хаматову обвинили в нарушении украинской границы с целью попасть в Крым. Кроме того, на украинском ресурсе уточняется, что она пыталась признать присоединение республики к России.

Также актрису уличили в том, что она вела нелегальную коммерческую деятельность в Крыму.

Ранее в базу «Миротворца» попал хоккеист Александр Овечкин. Российского спортсмена обвинили в участии в мероприятиях «для оправдания агрессии против Украины среди иностранной аудитории».

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