Симоньян описала уехавших из России словом «просчитались»

Симоньян: Уехавшие из России просчитались

Уехавшие из России «просчитались», потому что во всем мире начинают говорить о поражении Украины, заявила главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире «Россия 1».

«Они же уехали не по любви, а по расчету. А по расчету нельзя, и расчет может быть неверным, и любви не случилось. Как сейчас забавно наблюдать за их ужасом», — сказала она. По мнению Симоньян, «уехавшие вернуться уже не смогут».

Ранее в Минюсте заявили, что большинство физлиц, признанных в России иноагентами, покинули страну. По данным замминистра юстиции Олега Свириденко, за границу уехали более 250 иноагентов из 579.