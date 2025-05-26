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02:41, 26 мая 2025Россия

Симоньян описала уехавших из России словом «просчитались»

Симоньян: Уехавшие из России просчитались
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)

Фото: Sergey Elagin / Global Look Press

Уехавшие из России «просчитались», потому что во всем мире начинают говорить о поражении Украины, заявила главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире «Россия 1».

«Они же уехали не по любви, а по расчету. А по расчету нельзя, и расчет может быть неверным, и любви не случилось. Как сейчас забавно наблюдать за их ужасом», — сказала она. По мнению Симоньян, «уехавшие вернуться уже не смогут».

Ранее в Минюсте заявили, что большинство физлиц, признанных в России иноагентами, покинули страну. По данным замминистра юстиции Олега Свириденко, за границу уехали более 250 иноагентов из 579.

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