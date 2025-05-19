В Минюсте раскрыли число уехавших из России иноагентов

Замглавы Минюста Свириденко: Россию покинули более 250 физлиц-иноагентов

Большинство физлиц, признанных в России иноагентами, покинули страну. Их число раскрыл замминистра юстиции Олег Свириденко в ходе Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ), трансляция которого велась на сайте мероприятия.

По его данным, за границу уехали более 250 иноагентов из 579. При этом Свириденко подчеркнул, что их нахождение в других странах не мешает привлечению к уголовной и административной ответственности. «Это так называемый заочный приговор. Поэтому могут бегать, могут убегать, но мы все равно такие уголовные дела будем возбуждать, и будут уголовные приговоры», — сказал замглавы Минюста.

Свириденко добавил, что всего с 2012 года в России зарегистрировали 990 граждан и организаций, находящихся под иностранным влиянием.

Ранее вступил в силу закон, разрешающий признавать иноагентами россиян, содействующих исполнению решений международных организаций, в которых не состоит Россия, если они направлены против безопасности государства. Кроме того, в перечень лиц под иностранным влиянием будут вносить за вовлечение сограждан в сбор и распространение военно-технической информации, которая может быть использована против страны.