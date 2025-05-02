В России расширили основания для признания иноагентом

В России вступил в силу закон о содействующих организациям против РФ иноагентах

В России вступил в силу закон, расширяющий основания для признания иноагентом. Документ, подписанный президентом Владимиром Путиным, размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Согласно изменениям, иностранными агентами теперь могут признавать лиц, содействующих исполнению решений международных организаций, в которых не состоит Российская Федерация (РФ), если они направлены против безопасности государства. Помимо этого, основанием для попадания в перечень лиц, находящихся под иностранным влиянием, стало вовлечение сограждан в сбор и распространение военно-технической информации, которая может быть использована против России.

Авторами закона выступила группа депутатов во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным. Нижняя палата парламента приняла документ в ходе пленарного заседания 8 апреля. В тот же день депутаты проголосовали за введение уголовного наказания в виде лишения свободы на срок до семи лет за содействие международным организациям в действиях против России.

Ранее, в мае 2024 года, лицам, находящимся под иностранным влиянием, запретили участвовать в выборах на всех уровнях российской власти. У иноагентов, уже занимавших на тот момент публичную должность, было 180 дней со вступления закона в силу, чтобы добиться исключения из реестра и остаться на посту.