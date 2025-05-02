Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
00:04, 2 мая 2025Россия

В России расширили основания для признания иноагентом

В России вступил в силу закон о содействующих организациям против РФ иноагентах
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

В России вступил в силу закон, расширяющий основания для признания иноагентом. Документ, подписанный президентом Владимиром Путиным, размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Согласно изменениям, иностранными агентами теперь могут признавать лиц, содействующих исполнению решений международных организаций, в которых не состоит Российская Федерация (РФ), если они направлены против безопасности государства. Помимо этого, основанием для попадания в перечень лиц, находящихся под иностранным влиянием, стало вовлечение сограждан в сбор и распространение военно-технической информации, которая может быть использована против России.

Авторами закона выступила группа депутатов во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным. Нижняя палата парламента приняла документ в ходе пленарного заседания 8 апреля. В тот же день депутаты проголосовали за введение уголовного наказания в виде лишения свободы на срок до семи лет за содействие международным организациям в действиях против России.

Ранее, в мае 2024 года, лицам, находящимся под иностранным влиянием, запретили участвовать в выборах на всех уровнях российской власти. У иноагентов, уже занимавших на тот момент публичную должность, было 180 дней со вступления закона в силу, чтобы добиться исключения из реестра и остаться на посту.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США заявили о необходимости личного общения Путина и Трампа

    Каким будет бал Met Gala в 2025 году? Все, что нужно знать о самом ожидаемом звездном событии года

    Украину обвинили в срыве обмена пленными и телами погибших

    На Украине назвали сроки создания инвестиционного фонда по сделке с США

    В России расширили основания для признания иноагентом

    Участники боев за Курскую область получили статус ветеранов боевых действий

    Стало известно о поисках в курском приграничье порядка 200 брошенных бойцов ВСУ

    Россиян начнут наказывать за несообщение о диверсии

    В России охранникам дадут право стрелять при одном условии

    В Госдуме высказались о будущем лидере Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости