Путин подписал закон о запрете иноагентам участвовать в выборах

Президент Путин подписал закон, запрещающий иноагентам участвовать в выборах

Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий иноагентам участвовать в выборах на всех уровнях власти. Документ с подписью президента опубликован на портале правовой информации.

Подписанный Путиным и вступивший в силу закон обязывает избирком принимать документы россиян для участия в выборах лишь в том случае, если они не входят в реестр иноагентов. Кроме того, в случае, если иноагент уже занимает публичную должность, он сможет остаться на своем посту лишь в том случае, если в течение 180 дней с даты вступления закона в силу был исключен из реестра.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что лица, имеющие статус иноагента, смогут вновь участвовать в выборах, если прекратят получать финансирование своей деятельности из-за рубежа.