Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:11, 15 мая 2024Россия

Путин подписал закон о запрете иноагентам участвовать в выборах

Президент Путин подписал закон, запрещающий иноагентам участвовать в выборах

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий иноагентам участвовать в выборах на всех уровнях власти. Документ с подписью президента опубликован на портале правовой информации.

Подписанный Путиным и вступивший в силу закон обязывает избирком принимать документы россиян для участия в выборах лишь в том случае, если они не входят в реестр иноагентов. Кроме того, в случае, если иноагент уже занимает публичную должность, он сможет остаться на своем посту лишь в том случае, если в течение 180 дней с даты вступления закона в силу был исключен из реестра.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что лица, имеющие статус иноагента, смогут вновь участвовать в выборах, если прекратят получать финансирование своей деятельности из-за рубежа.

Что думаешь? Оцени!
      Марк Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      В Словакии совершено покушение на премьер-министра. Он выступает против помощи Украине и критикует Запад

      Украина покинула соглашения стран СНГ о вооруженных и стратегических силах

      Министры обороны России и Белоруссии провели телефонные переговоры

      39-летняя Ольга Серябкина опубликовала видео в мини-юбке

      Путин подписал закон о запрете иноагентам участвовать в выборах

      Российского треш-блогера арестовали за оскорбления пенсионерок на видео

      Путин прокомментировал покушение на премьера Словакии

      В США рассказали о гонке танковой защиты в зоне СВО

      Российский футболист забил один из самых быстрых голов в истории

      Тушившие окурки о пятилетнего сына россияне попали под арест

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше