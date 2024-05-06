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13:49, 6 мая 2024Россия

Володин назвал способ иноагентам участвовать в выборах после запрета

Спикер ГД Володин: иноагенты смогут баллотироваться после выхода из статуса

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Признанные иностранными агентами россияне смогут баллотироваться на выборные должности после выхода из этого статуса. Такой способ иноагентам участвовать в выборах после запрета назвал спикер Госдумы Вячеслав Володин, его слова приводит ТАСС.

По словам председателя нижней палаты российского парламента, россиянам нужно прекратить получать финансирование из-за рубежа, и после этого участие в выборах после запрета станет возможным.

«У него (у лица, признанного иностранным агентом — прим. «Ленты.ру») есть шанс в рамках соответствующих процедур выйти из этого статуса, прекратить получать деньги за свою деятельность из-за рубежа. И, пожалуйста, участвуй в выборах», — заявил парламентарий.

Ранее сегодня, 6 мая, Госдума приняла в третьем чтении законопроект, запрещающий иноагентам участвовать в выборах всех уровней. Закон вступит в силу после того, как его одобрит Совет Федерации и подпишет президент России Владимир Путин.

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