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13:17, 6 мая 2024Россия

Дума сократила возможности иноагентов влиять на выборы в России

Госдума приняла законопроект о запрете для иноагентов участвовать в выборах

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Госдума приняла в третьем чтении законопроект, запрещающий иноагентам участвовать в выборах всех уровней. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Поправки вносятся в закон о гарантиях избирательных прав и ряд других федеральных законов, тем самым сокращая возможности иноагентов воздействовать на выборы. В соответствии с ними, к моменту подачи документов для регистрации в избирком у кандидата должен быть прекращен статус лица, находящегося под иностранным влиянием. Помимо этого, иноагенты не смогут представлять кандидатов, а также избирательные объединения.

Новые нормы затрагивают выборы в федеральные органы государственной власти, а также в органы самоуправления, публичной власти и госвласти регионов. Изначально поправки внесли ко второму чтению законопроекта о недопуске к участию в выборах россиян с ошибками и опечатками в документах, поданных для регистрации в избирком.

В феврале спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что возможность избавиться от статуса иноагента есть у тех, «кто отвергнет подачки» других стран.

Ранее в Госдуме захотели запретить иноагентам пользоваться соцсетями. Как рассказал депутат Андрей Альшевских, в нижней палате парламента уже обсуждается эта мера, однако о законопроекте говорить преждевременно. По словам парламентария, речь идет как о российских, так и о зарубежных соцсетях.

ЖЗЛ
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