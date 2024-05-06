Дума сократила возможности иноагентов влиять на выборы в России

Госдума приняла законопроект о запрете для иноагентов участвовать в выборах

Госдума приняла в третьем чтении законопроект, запрещающий иноагентам участвовать в выборах всех уровней. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Поправки вносятся в закон о гарантиях избирательных прав и ряд других федеральных законов, тем самым сокращая возможности иноагентов воздействовать на выборы. В соответствии с ними, к моменту подачи документов для регистрации в избирком у кандидата должен быть прекращен статус лица, находящегося под иностранным влиянием. Помимо этого, иноагенты не смогут представлять кандидатов, а также избирательные объединения.

Новые нормы затрагивают выборы в федеральные органы государственной власти, а также в органы самоуправления, публичной власти и госвласти регионов. Изначально поправки внесли ко второму чтению законопроекта о недопуске к участию в выборах россиян с ошибками и опечатками в документах, поданных для регистрации в избирком.

В феврале спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что возможность избавиться от статуса иноагента есть у тех, «кто отвергнет подачки» других стран.

Ранее в Госдуме захотели запретить иноагентам пользоваться соцсетями. Как рассказал депутат Андрей Альшевских, в нижней палате парламента уже обсуждается эта мера, однако о законопроекте говорить преждевременно. По словам парламентария, речь идет как о российских, так и о зарубежных соцсетях.