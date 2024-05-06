Госдума приняла запрещающие иноагентам быть кандидатами на выборах поправки

В Госдуме приняли поправки, запрещающие иноагентам быть кандидатами на выборах

Госдума на пленарном заседании 6 мая приняла поправки, запрещающие иноагентам быть кандидатами на выборах всех уровней. Это следует из информации на сайте Системы обеспечения законодательной деятельности (СОЗД).

Поправки внесены ко второму чтению законопроекта о недопуске к участию в выборах россиян с ошибками и опечатками в поданных в избирком документах. Таким образом, закон о гарантиях избирательных прав и права на участии в референдуме дополняется нормой о том, что к моменту предоставления документов кандидат обязан «прекратить статус иностранного агента».

Законопроект затрагивает выборы в органы самоуправления, публичной власти и госвласти регионов, а также в федеральные органы государственной власти.

Помимо этого, документ устанавливает в законе о контроле за иноагентами запрет лицам, находящимся под иностранным влиянием, замещать выборные должности.

Ранее сообщалось, что законопроект о запрете иноагентам участвовать в выборах всех уровней отозвали перед внесением в Госдуму для доработки. Авторы документа отмечали, что многие иноагенты живут за границей и выступают с антироссийской позицией, поддерживая Вооруженные силы Украины (ВСУ).