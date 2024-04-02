Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:07, 2 апреля 2024Россия

Новый законопроект об иноагентах отозвали перед внесением в Госдуму

РБК: законопроект о недопуске иноагентов на выборы отозвали перед внесением в ГД

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Новый законопроект о недопуске иноагентов на выборы в органы власти всех уровней отозвали перед внесением в Госдуму (ГД). Об этом пишет РБК со ссылкой на представителя замруководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрия Гусева.

По словам собеседника издания, документ, подготовленный Гусевым и лидером партии Сергеем Мироновым, отправлен на доработку. «Будет уточнено содержание инициативы и состав авторов», — сказал он.

О внесении законопроекта в нижнюю палату парламента сообщалось утром 2 апреля. По словам Миронова, многие иноагенты живут за границей и выступают с антироссийской позицией, поддерживая Вооруженные силы Украины (ВСУ). Миронов считает, что для этой категории россиян нужно ограничить избирательное право.

Ранее стало известно, что за три года число иноагентов в России выросло в 3,5 раза. На начало марта 2024 года их общее количество составляло 579 физических и юридических лиц, а также СМИ и некоммерческих организаций,

ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ
Что думаешь? Оцени!
      Константин Лысяков
      Обсудить
      Последние новости

      В России выдвинули версии о точке запуска атаковавшего Татарстан беспилотника. Как и откуда он мог нанести удар?

      «Калашников» показал применение «Куба» на видео

      Полковник рассказал об использовании ИИ в оружии России и Украины

      Путин дал оценку актуальным событиям в России в исторической перспективе

      Украина выделила дополнительные деньги на укрепления

      Госдума приняла закон о запрете увольнять вдов участников СВО

      Орбакайте покинула США после скандала с выступлением

      Известная российская актриса назвала лучший город мира

      Путин заявил о реванше Запада за походы Гитлера и Наполеона

      В СВР заявили об активизации западных спецслужб против Союзного государства

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше