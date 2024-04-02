Новый законопроект об иноагентах отозвали перед внесением в Госдуму

РБК: законопроект о недопуске иноагентов на выборы отозвали перед внесением в ГД

Новый законопроект о недопуске иноагентов на выборы в органы власти всех уровней отозвали перед внесением в Госдуму (ГД). Об этом пишет РБК со ссылкой на представителя замруководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрия Гусева.

По словам собеседника издания, документ, подготовленный Гусевым и лидером партии Сергеем Мироновым, отправлен на доработку. «Будет уточнено содержание инициативы и состав авторов», — сказал он.

О внесении законопроекта в нижнюю палату парламента сообщалось утром 2 апреля. По словам Миронова, многие иноагенты живут за границей и выступают с антироссийской позицией, поддерживая Вооруженные силы Украины (ВСУ). Миронов считает, что для этой категории россиян нужно ограничить избирательное право.

Ранее стало известно, что за три года число иноагентов в России выросло в 3,5 раза. На начало марта 2024 года их общее количество составляло 579 физических и юридических лиц, а также СМИ и некоммерческих организаций,