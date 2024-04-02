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11:10, 2 апреля 2024Россия

В Госдуму внесли проект о запрете иноагентам участвовать в выборах

В ГД внесли проект о запрете иноагентам избираться в органы власти всех уровней

Фото: Cao Yang / Globallookpress.com

Депутаты от «Справедливой России — За правду» внесли в Госдуму законопроект, который предполагает запрет на избрание в органы власти всех уровней для иностранных агентов. Документ есть в распоряжении РИА Новости.

Как подчеркнул лидер партии Сергей Миронов, многие граждане, признанные иноагентами, живут за границей и выступают с антироссийской позицией, в том числе поддерживая Вооруженные силы Украины (ВСУ). Поэтому избирательное право для них нужно ограничить, уверен парламентарий.

Согласно действующему законодательству, статус иностранного агента не лишает человека права участвовать в выборах в качестве кандидата, напоминали ранее в Минюсте. При выдвижении кандидатуры иноагента на выборы ему нужно сообщить о своем статусе в заявлении в ЦИК, подписном листе, агитационных материалах, также об этом должно быть упомянуто на информационных стендах в помещении для голосования и в избирательных бюллетенях. В министерстве добавили, что ограничения, связанные с деятельностью иноагентов, закреплены в законе «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием».

По последним данным, в России за три года число иноагентов выросло в 3,5 раза. На начало марта 2024 года их общее количество — 579 физических и юридических лиц, а также СМИ и некоммерческих организаций. Большую часть иноагентов занимают физические лица: 70,6 процента от общего числа. По последним данным, такой статус имеют 409 человек, в то время как в марте 2021 года их было всего пять.

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      Анастасия Шейкина
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