Число иноагентов в России за три года выросло в 3,5 раза

РИА Новости: число иноагентов в России за три года выросло в 3,5 раза

Число лиц, признанных иностранными агентами в России, за три года выросло в 3,5 раза. На начало марта 2024 года их общее количество — 579 физических и юридических лиц, а также СМИ и некоммерческих организаций, сообщает РИА Новости.

По данным источника, большую часть иноагентов занимают физические лица: 70,6 процента от общего числа. Отмечается, что сегодня такой статус имеют 409 человек, в то время как в марте 2021 года их было всего пять.

В исследовании издания говорится, что на втором месте — юридические лица, которых 16,4 процента от общего числа: 95 компаний на март 2024 года. Для сравнения, в марте 2021 их было 77. На третьем месте с долей 13 процентов находятся незарегистрированные общественные объединения и СМИ — сейчас в них 75 иноагентов, а три года назад было всего десять.

Ранее суд отказался исключить Галкина и Слепакова (внесены Минюстом РФ в реестр иноагентов) из списка иноагентов. Артисты попытались обжаловать решение Замоскворецкого суда, отказавшего в исключении юмористов из списка иностранных агентов.