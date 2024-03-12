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14:28, 12 марта 2024Интернет и СМИ

Суд отказался исключить Галкина и Слепакова из списка иноагентов

Суд признал законным отказ исключить Галкина и Слепакова из списка иноагентов

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Мосгорсуд признал законным решение Замоскворецкого районного суда об отказе исключить юмористов Максима Галкина и Семена Слепакова (внесены Минюстом РФ в реестр иноагентов) из числа иностранных агентов. Об этом сообщает РБК.

Галкин и Слепаков попытались обжаловать решение Замоскворецкого суда, отказавшего в исключении юмористов из списка иностранных агентов.

«Оставить судебное постановление без изменения, жалобу без удовлетворения», — сообщается о решении Мосгорсуда в делах Слепакова и Галкина.

Ранее стало известно, что Индонезия внесла Галкина в черный список на въезд. Артисту запретили посетить Бали, где у него должен был состояться концерт.

Минюст внес Галкина в список иноагентов в сентябре 2022 года. Слепаков же получил этот статус в апреле 2023 года.

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